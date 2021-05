Kaolack: 3 morts et 7 blessés dans un accident...

iGFM-(Dakar) Un tragique accident s’est produit très tôt ce matin (vers 06 heures) à l’entrée de la commune de Sibasssor (département de Kaolack). Le bilan provisoire fait état de 03 morts et 07 blessés. Il s’agit d’une collision entre un taxi en partance pour Kaolack, un véhicule particulier (immatriculé AA 287 BE) et une charrette. Les victimes ont été évacuées à l’hôpital régional de Kaolack.





Publié par Birame Ndour editor