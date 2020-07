IGFM – La covid 19 prend ses aises dans la région de Kaolack. Depuis le début de la pandémie, la région a enregistré 98 cas positifs dont 64 guéris et 09 décès. Aujourd’hui samedi, sur les 22 prélèvements reçus, 4 sont revenus positifs.

Il s’agit de 3 cas issus de la transmission communautaire et d’un cas contact. 3 patients hospitalisés à Kaffrine et au CTE de Kaolack sont déclarés guéris. Au total, la région compte à ce jour 98 cas positifs, 64 guéris, 9 décès et 25 patients sous traitement