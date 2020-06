Kaolack : Le Conseil départemental accompagne la réouverture des classes à hauteur de 15 millions

iGFM – (Dakar) Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le conseil département de Kaolack accompagne le Ministère de l’Education nationale pour une reprise des cours le 02 juin dans le respect du protocole sanitaire. L’Institution dirigée par Baba Ndiaye a donné sa partition à hauteur de 15.400.000 en matériels d’hygiène et de prévention.

Selon son Président : «le don est constitué de 65 thermo-flash pour les établissements secondaires, de 25 lave-mains de 200 litres pour les lycées, de 100 cartons de savons en liquide, de 14.000 masques de protection pour les élèves et enseignants ainsi que d’un apport en carburant et logistique».

A en croire toujours Baba Ndiaye : «le Conseil départemental a offert 10 pulvérisateurs au service d’hygiène pour le traitement et la désinfection des établissements secondaires».

Car, dit-il «nous avons constaté que le service d’hygiène à un matériel très ancien et amorti, raison pour laquelle nous leur avons offert 10 engins multifonctionnels utilisant des poudres, comme du liquide pour leur permettre de traiter et désinfecter toutes les écoles mais aussi tous les lieux de rassemblement des populations».

Non sans signaler que le traitement et la désinfection des établissements scolaires sont en cours et assuré que l’ensemble des écoles du département seront traitées et désinfectées avant la reprise des enseignements.

L’inspecteur d’académie de la région de Kaolack, Siaka Goudiaby a magnifié le geste du conseil départemental tout en remerciant le président de l’Institution et tous ses collaborateurs, pour leur engagement matérialisé par ce don en faveur des écoles et établissements du département.

A noter que depuis l’appel lancé par le chef de l’Etat pour lutter contre le convid-19, plusieurs services étatiques de la ville, notamment l’hôpital régional ont bénéficié des dons en matériels d’hygiène et de prévention.

