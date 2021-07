mardi 6 juillet 2021 • 295 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Un élève en classe de terminale au lycée de la commune de Wack Ngouna (Kaolack) a été tué par la foudre à hauteur du village de Keur-Oumar-Oumi lundi soir, après de fortes pluies accompagnées de vents forts dans cette partie du centre du Sénégal, a appris l’APS de l’adjoint au maire.

"Ce lundi, vers les coups de 18 heures 10 minutes, à l’occasion de forte pluies accompagnée de rafales de vents et de coups de tonnerre, un jeune élève de la classe de terminale du lycée de Wack Ngouna a perdu sa vie", a renseigné l’adjoint du maire de Wack Ngouna, Ibrahima Sall.



Il a précisé que la victime était partie assister à un baptême d’un de ses parents dans le village de Pandé-Sader.



"Elle avait été chargée par son oncle de déposer une dame qui était venue assister à cette cérémonie à Wack Ngouna. C’est à son retour, à hauteur du village de Keur-Oumar-Oumi, que le garçon qui détenait un téléphone portable a été tué par la foudre", a expliqué M. Sall.



"Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l’hôpital régional de Kaolack", a fait savoir Ibrahima Sall, rappelant que cette même victime était élève en classe de terminale et était âgé de 18 ans.



"Le garçon avait garé sa moto qu’il conduisait sous un arbre et, c’est là où il a perdu la vie", a encore regretté l’adjoint du maire de Wack Ngouna.



Ibrahima Sall a saisi cette occasion pour plaider pour l’installation de paratonnerres dans les zones rurales afin de préserver la vie des populations.

APS