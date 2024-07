dimanche 23 juin 2024 • 1601 lectures • 0 commentaires

Société 1 semaine Taille

iGFM (Dakar) Un individu a perdu la vie et un policier blessé, lors d’une tentative de cambriolage d’un point de transfert d’argent opérée dans la nuit de samedi à dimanche à Médina Baye, un quartier de la commune de Kaolack (centre), a appris l’APS.

Selon des informations recueillies, ”des individus armés ont tenté de cambrioler tard dans la nuit, le plus grand point de transfert d’argent de cette cité religieuse de Kaolack”.



Des jeunes du quartier et des policiers en patrouille tombés sur cette tentative de cambriolage, ont apporté une résistance farouche aux assaillants, entrainant un blessé grave du coté des cambrioleurs, rapportent des témoins interrogés. ”Un policier a été également blessé lors de cette altercation”, disent-ils.



Les autres membres de la bande de malfaiteurs ont pris la fuite, tandis que le cambrioleur blessé, a été appréhendé par la police et évacué au centre hospitalier régional de Kaolack, où il va succomber à ses blessures, selon des sources concordantes.



Avec APS