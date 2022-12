vendredi 23 décembre 2022 • 234 lectures • 1 commentaires

En exécution d'une délégation judiciaire relative à l'arrestation du cerveau du réseau de trafic de drogue de Thioffack, la brigade régionale des stupéfiants de Kaolack a procédé récemment à l'arrestation de Mourad Touré, né en 1984 à Médina Mbaba, à Kaolack.

Le mis en cause était au cœur d'un grand réseau familial de trafic de drogue établi au quartier Thioffack de Kaolack et qui rayonnait dans toute la zone centre du pays. A la suite d'actions conjuguées des brigades régionales des stupéfiants de Diourbel et de Kaolack, ses principaux lieutenants, dont sa mère Ndèye Ka, avaient été alpagués et placés sous mandat de dépôt.

Mourad Touré était alors entré en cavale entre Touba et des villages reculés entre les régions de Diourbel et de Kaolack, avant d'être appréhendé. Cette arrestation ferme une page pour le rayonnement maléfique de quelqu'un qui était considéré depuis long- i temps comme un intouchable.

LIBÉRATION