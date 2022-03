mardi 29 mars 2022 • 161 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Dans les pays anglophones, ce dimanche 27 mars correspondait à la fête des mères et pour l’occasion, le fils de Karim Benzema en a profité pour gâter sa mère, Cora Gauthier. Une belle attention de la part d’Ibrahim que sa mère n’a pas hésité à révéler sur Instagram.

La petite Mélia (née en février 2014) et le petit Ibrahim (né en mai 2017), qu’il a eu avec le mannequin Cora Gauthier. La belle brune vit à Dubaï avec son fils et elle n’hésite pas à partager de beaux moments de vie avec son fils sur son compte Instagram. Suivie par plus de 96 000 abonnés, la jeune femme semble très proche d’Ibrahim et ce dernier le lui rend bien, comme elle l’a montré hier en story.

Dans les pays anglophones, la date du 27 mars correspond à la fête des mères et pour l’occasion, le fils de Karim Benzema avait vu les choses en grand. Comme on peut le voir sur la photo partagée par Cora Gauthier, le petit garçon a offert un énorme bouquet de fleurs à sa mère. “Je t’aimmmmmmmme mon lapin d’amour”, écrit-elle sous la photo où on voit Ibrahim tout sourire avec le beau bouquet dans les mains.

Un joli moment de complicité entre Ibrahim et sa mère qui devrait forcément réjouir Karim Benzema !

