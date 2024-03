jeudi 21 mars 2024 • 1399 lectures • 4 commentaires

iGFM (Dakar) Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, et candidat recalé du PDS, s'est exprimé sur un éventuel "démarchage intensif de certains responsables de son parti" par Amadou BA en vue de l'élection présidentielle du 24 mars 2024.

"De nombreux militants du PDS me disent que le candidat Amadou Ba fait non seulement dans la manipulation mais également dans le démarchage intensif de certains responsables de notre parti. Visiblement, il a impérativement besoin du ralliement du PDS pour bénéficier de notre force de frappe électorale pour justifier le vol du scrutin de dimanche et se déclarer vainqueur au premier tour de l’élection Présidentielle du 24 mars 2024.



Devons nous accepter ce crime contre notre démocratie et être les complices de ce coup d’état électoral et de ce simulacre d’élection présidentielle?



La réflexion continue…", a-t-il écrit sur X (Ex-twitter).



