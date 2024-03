vendredi 22 mars 2024 • 2483 lectures • 5 commentaires

iGFM - (Dakar) Karim Wade vient de faire une nouvelle publication, révélant avoir discuté avec le candidat Bassirou Diomaye Faye. Il a également dévoilé les dessous de leur discussion.

"Après sa rencontre avec le Président de notre Groupe Parlementaire, le frère Lamine Thiam, le candidat Diomaye Faye m’a téléphoné hier. Nous avons échangé sur la situation des libertés et de la démocratie dans notre pays, il m’a dit son souhait et celui de ses alliés de voir renouvelée l’alliance que le PASTEF avait tissée avec le PDS lors des dernières élections législatives qui avaient permis à l’opposition d’obtenir une représentation significative à l'Assemblée Nationale. Je l’ai informé que j’allais rendre compte à notre Secrétaire Général National, Maître Abdoulaye Wade", a-t-il écrit sur X.

Le candidat recalé a ajouté : "Diomaye Faye m’a demandé de le (Abdoulaye Wade) saluer respectueusement et de lui transmettre ses remerciements pour toutes ses grandes réalisations et pour son combat pour la défense de la démocratie et la conquête des libertés. Nous avons également échangé sur le plan de confiscation de la volonté populaire du candidat Amadou Ba, qui a pris toutes les dispositions pour s’imposer au premier tour le soir de l’élection présidentielle de dimanche, en détournant les suffrages des Sénégalais avec la complicité du Conseil Constitutionnel dont il a corrompu certains membres pour rejeter ma candidature à l’élection présidentielle".