Le président Macky Sall a donné des instructions pour examiner dans les meilleurs délais les possibilités et le schéma adéquat d’amnistie afin que Karim Wade et Khalifa Sall puissent recouvrer leurs droits civiques et politiques. Karim Wade, lui, dit ne pas vouloir de cette amnistie. C’est ce qu’a indiqué Nafissatou Diallo porte-parole du Pds.

«Le Pds est un parti de dialogue. Nous sommes toujours pour le Dialogue et le consensus dans le pays-là. Nous l’avons toujours démontré au prix de certaines rumeurs qui font croire que nous serions en contact avec le président Macky Sall.



Nous saluons sa décision, aujourd’hui, de régler ce problème qui est là depuis 10 ans. Mais la décision qu’il a prise pour l’amnistie nous la rejetons fermement. Le pds est solidaire de Karim Wade qui refuse catégoriquement une amnistie.



Pour lui, une amnistie c'est pour les coupables. Et pour lui, les coupables ce sont ceux qui ont mis en place le complot d'Etat international mobilisant 27 pays dans le monde. Et ces pays l'ont blanchi pour dire qu'ils n'ont rien vu de suspect contre Karim Wade.»

Publié par Youssouf SANE editor