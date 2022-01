vendredi 7 janvier 2022 • 648 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Abdou Karim Gueye, alias « Xrum Xaax » a été arrêté ce vendredi avec certains de ses camarades.

L’alerte a été donnée par l’avocat Me Khoureychi Bâ. La robe noire informe que l’activiste Karim Gueye Xrum Xaax et 8 de ses camarades sont arrêtés et conduits au Commissariat de Police du Plateau.



Il leur est reproché d’avoir incendié le drapeau de la communauté Lgbt devant l’Assemblée nationale du Sénégal. L’arrestation a eu lieu juste après la prière du vendredi, dit-il.