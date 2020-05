IGFM – Le procureur de la République a requis trois mois fermes d’emprisonnement contre Abdou Karim Gueye, dit « Karim Xrum Xax ». L’audience se tient actuellement au palais de Justice de Dakar. Mais, à huis clos.

Il est poursuivi pour provocation à un attroupement armé non suivi d’effet (article 95 du code pénal) et pour outrages à agents de police et de gendarmerie.

Guy Marius Sagna, qui était venus lui prêter main forte, dit avoir été chassé, avec ses camarades, de la devanture du tribunal.