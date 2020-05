Karim Xrum Xax placé sous mandat de dépôt!

iGFM – (Dakar) Abdou Karim Gueye, alias « Xrum Xax », a finalement été placé sous mandat de dépôt. Il est actuellement au Cap Manuel où il attend son jugement. L’activiste fera face au magistrat en audience des flagrants délits à la salle 1 à huis clos à 10h, renseigne Guy Marius Sagna qui réclame la libération de son camarade.

« Ils ont laissé tomber l’offense au chef de l’État. Il est poursuivi pour provocation à un attroupement armé non suivi d’effet (article 95 du code pénal) et pour outrages à agents de police et de gendarmerie », a-t-il ajouté.

Pour rappel, l’activiste avait été interpellé dimanche dernier pour ses propos tenus dans une de ses vidéos.

Youssouf SANE