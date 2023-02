samedi 25 février 2023 • 187 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Usurpation d’identité numérique, diffamation, collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel, ces délits ont valu à Abdoulaye Sylla, basketteur au club de Derklé, âgé de 21 ans, son placement sous mandat de dépôt.

Pour appâter de jeunes filles, il se faisait passer pour l’acteur de la série «Karma», Bachir. Il proposait des rencontres de sexe à ses victimes, leur promettant un rôle dans «Karma». A. Ndiaye, une fille de 17 ans, est une des victimes. Mais c’est suite à la plainte de Ousseynou Bissichi (Bachir, le vrai), que Abdoulaye Sylla a été arrêté jeudi passé, par la Division Spéciale de Cyber-sécurité (Dsc). Déféré vendredi devant le procureur de la République, le jeune homme a été placé sous mandat de dépôt.

L’histoire date de 2021. Ousseynou Bissichi avait saisi d’une plainte contre X, la Dsc, le 14 avril 2021, déclarant qu’une personne a usurpé son identité et utilisait un faux compte pour faire des propositions indécentes à des filles parfois mineures. Le mis en cause a même envoyé la photo de son sexe à l’une de ses cibles, A. Ndiaye. Le faux Bachir promettait à la demoiselle un rôle dans ses séries, mais moyennant d’abord la somme de 5000 FCfa participer au casting. A. Ndiaye lui a fait un dépôt via Wave. Une réquisition faite à la Sonatel a permis d’identifier le numéro au nom de A. Ndiaye.