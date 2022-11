mercredi 23 novembre 2022 • 271 lectures • 0 commentaires

Deux présumés trafiquants de faune à Kédougou et à Moussala ont été interpelés en même temps le jeudi 17 novembre 2022. Ils sont tombés suite à une opération mixte menée par la Direction des Parcs nationaux et les éléments de la Brigade de recherche du Commissariat central de police de Kédougou avec l'appui du Projet Eagle- Sénégal.

Selon les termes du communiqué reçu de Eagle- Sénégal, le premier a été arrêté à Kédougou en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation d'une peau de léopard, une espèce intégralement pro- 06.04 du 24 janvier 1986 portant code de la chasse et de la protection de la faune au Sénégal, inscrit à l'annexe 1 de la CITES la plus restrictive en matière de commercialisation d’ espèce de grand félin, par les éléments du commissariat de police de Kédougou qui ont ensuite procédé à l'interpellation à la frontière de Moussala, du co-auteur, un Nigérien. Les deux présumés trafiquants ont été déférés au Tribunal de Grande Instance de Kédougou.

Les Echos