mardi 4 janvier 2022

iGFM (Dakar) L'attaquant sénégalais, Diao Baldé Keïta a réagi au message du Chef de l'Etat Macky Sall, qui a demandé aux Lions de Sénégal de remporter la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".

"On est prêts pour le tournoi qui va commencer. Je suis fier du peule sénégalais. En Italie, ma saison se passe bien. On essaie de s'amélier et de progresser. La CAN n'est pas facile on le sait. Il y a beaucoup de bonnes équipes, mais nous sommes prêts. On a travaillé très bien ici au Sénégal. Ce qui reste c'est de ranger les bagages et d'aller au Cameroun. On n'a pas de pression. On est des joueurs de haut niveau. La pression, c'est bon, ça fait du bien", a-t-il réagi, ce mardi, à la fin de la cérémonie de remise du drapeau national à l'équipe du Sénégal. Cette dernière quitte Dakar, cette nuit pour le Cameroun où elle va prendre part à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de footall. Les Lions débuteront leur compétition le 10 janvier à 13h GMT, contre le Zimbabwé.