dimanche 17 mars 2024 • 535 lectures • 1 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Lors d’un événement qui a suscité l’attention des médias et des citoyens à travers le monde, Kemi Seba a pris une mesure radicale lors d’une conférence de presse tenue le 16 mars 2024. Face à une foule de journalistes, de sympathisants et d’observateurs internationaux, il a posé un geste symbolique fort : la destruction de son passeport français.

Ce geste ne se limite pas à une simple symbolique ; il constitue également une déclaration puissante de ses convictions et de son engagement envers l’Afrique.

PUBLICITÉ

En brûlant son passeport français, Seba cherche à renforcer son message d’indépendance vis-à-vis de la France, tout en affirmant son identité africaine et son engagement envers le continent. Cette action symbolique représente un appel à une prise de conscience et à l’unité parmi les diasporas africaines et les peuples d’outre-mer, soulignant l’importance de la solidarité dans la lutte pour l’autodétermination et contre l’ingérence étrangère.

PUBLICITÉ

« Votre passeport, ce n’est pas un os que vous nous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme Noir libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre »; a-t-il dit en commettant l’acte.

Ce moment marque un tournant dans la carrière de Kemi Seba et pourrait redéfinir les relations entre la France et les pays africains, en particulier le Bénin. Les implications de sa possible entrée en politique dans ce pays sont vastes et pourraient inaugurer une nouvelle ère de politique africaine axée sur l’indépendance et la souveraineté.