mardi 25 avril 2023 • 164 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) 10 nouveaux corps de fidèles présumés d’une secte sont découverts dans une forêt de l'est du Kenya, portant à 83 le nombre de morts dans cette affaire.

Dix nouveaux corps ont été exhumés ce 25 avril 2023 dans une forêt de l'est du Kenya, où la police enquête sur la mort de fidèles présumés d'une secte qui pratiquaient le jeûne extrême à des fins religieuses, ont indiqué différents médias kényans. Cette découverte porte à 83 le nombre de morts dans cette affaire qui provoque horreur et indignation dans ce pays d'Afrique de l'Est.



Avec RFI