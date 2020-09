jeudi 17 septembre 2020 • 334 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat s’est finalement rendu à Keur Massar. Il a annoncé des mesures pour débarrasser la cité des inondations.

Le président de la République, Macky Sall, est en tournée à Keur Massar, une des zones les plus touchées par les inondations cette année. Il y a fait des annonces, comme la départementalisation de cette localité, l’exécution d’un plan anti inondations qui va coûter 30 milliards de francs Cfa.

«Pour traiter l’ensemble des problèmes qui sont là, la densité, l’assainissement et d’urbanisation, j’ai décidé de faire de Keur Massar un Département», a déclaré le Président de la République.

Et de préciser : «Je demanderai au ministre en charge des collectivités territoriales et au ministre de l’Intérieur de travailler avec les autorités administratives et costumières de la zones pour voir la cohérence territoriale pour le futur nouveau département.»

Hawa SIGNATE