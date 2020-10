mercredi 14 octobre 2020 • 60 lectures • 0 commentaires

Keur Massar : Plus d’une tonne de chanvre indien saisie

iGFM – (Dakar) Les nommés Gorgui Ngollo Ly, Saliou Gningue et Ousmane Tall ont comparu, hier, à la barre de la chambre criminelle pour répondre des délits de trafic international de drogue, d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent. Et si en rendant sa décision, le président de la chambre suit le parquet dans ses réquisitions, les accusés encourent des peines allant de 5 à 10 ans de travaux forcés.



L’appel anonyme reçu par l’Ocrtis

Les faits remontent au 6 août 2017. Les éléments de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (Ocrtis) ont reçu un appel anonyme les informant d’un trafic de drogue intense à Keur Massar. Sans perdre de temps, les limiers ont investi les lieux avant de procéder à l’arrestation des mis en cause. Le nommé Ousmane Tall a été interpellé alors qu’il venait de sortir d’un bâtiment en construction, près de la Sedima.

L’énorme quantité de drogue saisie

La perquisition effectuée sur les lieux avait permis aux agents d’y retrouver 56 sacs de chanvre indien équivalent à 1 tonne 392 kg, entreposés dans une chambre. Soumis au feu roulant des questions, il a révélé que la drogue appartient à Gorgui Ngollo Ly. « C’est celui-ci qui a pris la maison en location. Je suis son coursier. Je suis chargé de lui transporter le produit prohibé chez lui à la Cité Fadia. Sur ce, il m’offre la somme de 50 000 FCFA », a avoué le trentenaire, domicilié à Niarry Tally.

En provenance du Mali

Entendu à son tour, Gorgui Ngollo Ly déclare qu’il s’active dans ce commerce illicite depuis 2010. Il a acheté le produit auprès d’un fournisseur malien, D. C. « C’est un chauffeur du nom de Jazo qui a transporté la drogue du Mali jusqu’à Dakar », reconnait-il.

Cité Fadia, lieu de la transaction

Pour sa part, Saliou Guingue allègue qu’il était venu acheter 2 kg de chanvre indien au prix de 115 000 FCFA. Domicilié à Grand-Yoff, le charretier ajoute qu’il avait passé sa commande auprès de Ousmane Tall. « C’est ce dernier qui m’avait donné rendez-vous à la Cité Fadia chez Gorgui. Une fois la-bas, j’ai été appréhendé par les enquêteurs », dit-il.

Peines diverses pour les accusés

Inculpés pour des faits de trafic international de drogue, d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent, les accusés ont adopté le système de défense de la dénégation lors de leur comparution, hier mardi, devant la chambre criminelle de Dakar. Cependant, convaincu de leur culpabilité, le juge a requis 15 ans de travaux forcés contre Gorgui Ngollo Ly et Ousmane Tall. Concernant Saliou Gningue, le procureur a disqualifié les faits en délit d’offre ou cession de chanvre indien avant de solliciter 5 ans ferme contre lui. Tour à tour, les avocats ont sollicité une application bienveillante de la loi et la relaxe en ce qui concerne le blanchiment. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 27 octobre prochain.



