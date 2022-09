jeudi 15 septembre 2022 • 605 lectures • 0 commentaires

Le tiktoker le plus suivi du monde a révélé combien il gagnait par post. En effet, Khabane Lame ou "Khaby" Lame, qui a dépassé Charli D'Amelio en juin dernier, devenant le créateur de contenu le plus suivi sur Tiktok, compte 149,5 millions de followers à seulement 22 ans. Il a aujourd’hui amassé des millions de dollars.

Dans un entretien accordé en exclusivité à «Fortune», Khaby Lame a expliqué qu'en plus des millions de likes qu'il gagne par vidéo, il a amassé un bon pactole. En fait, il peut gagner jusqu'à 750 000 dollars par vidéo sur tiktok(Plus de 492 millions de francs Cfa). Et cette année, il est en bonne voie pour gagner un total de 10 millions de dollars.



En effet, selon Fortune, la plupart des revenus de Khaby proviennent de contrats avec des marques, sous forme de contenu en ligne. En moyenne, on estime qu'il gagne environ 400 000 $ par clip TikTok qu'il crée pour de grandes marques. Par exemple, un grand studio Hollywoodien lui a payé 750 000 dollars pour lui faire une seule vidéo, Hugo Boss a déboursé 450 000 dollars pour qu'il vienne à leur Fashion Week de Milan.



Aujourd'hui, Khaby Lame a confié à Fortune, qu’il veut, faire son entrée dans le cinéma Hollywoodien. Pour cela, il a commencé à apprendre l’anglais en plus de regarder des dessins animés et des films américains. Et il a déclaré à Fortune qu'il espère gagner un Oscar un jour.



Ayant immigré en Italie depuis 2001, dans la banlieue turinoise de Chivasso, il a grandi aux côtés de ses trois frères et sœurs. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a travaillé comme ouvrier dans une usine jusqu'à ce que la pandémie frappe, le laissant sans emploi. De là lui est venu l’idée de se lancer sur tiktok.