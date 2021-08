lundi 2 août 2021 • 265 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Khadim Mboup, étudiant de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, s'est déguisé en femme pour passer le Bac à la place de sa petite amie.

Face aux enquêteurs, rapporte Libération dans sa parution du jour, il est passé aux aveux. "J'ai agi par amour, car ma copine avait de sérieuses difficultés avec l'Anglais", a-t-il confié.

Khadim Mboup et sa copine Gangué Dioum ont été placés en garde à vue pour faux et usage de faux et fraude à l'examen.