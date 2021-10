samedi 16 octobre 2021 • 554 lectures • 2 commentaires

Ousmane Sonko, Khalifa Sall et plusieurs leaders de "Yewi Askan-Wi" étaient, ce samedi, à Médina Baye où ils ont fait leur Ziara. L’ex maire de Dakar a dévoilé leurs ambitions au Khalife général de Médina Baye tout en s’exprimant sur la situation du pays.

"Nous sommes une coalition dont les membres ont de grandes ambitions pour le pays. Rien ne vaut plus à nos yeux que notre pays et son peuple. Aujourd’hui, en venant jusqu’à vous, il était important pour nous de vous dire ce qui sous-tend notre cheminement ensemble.



Ce n’est ni un compagnonnage d’un mois, ni d’un jour. Nous voulons amorcer un long cheminement. Et nous sollicitons vos prières. Il s’agit d’un cheminement et une convergence des vœux pour le bien du pays et pour soulager les souffrances.



Kou wakh ni deuk bi nekhna, dangay wakh loula nekh. Kou wakh ni askan wi sonougnou, Yangui beuga wakh loula nekh (Ceux qui disent qu'il fait bon vivre dans ce pays, raconte des balivernes) La vie est chère, les gens sont fatigués. Cette souffrance, nous voulons y mettre un terme."