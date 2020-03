Khalifa Sall: « C’est dans l’unité que nous pourrons venir à bout du Covid-19 »

iGFM-(Dakar) Le Leader du mouvement Taxawu Ndakaru, Khalifa Sall a félicité ce mardi, le chef de l’Etat pour les initiatives prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid 19. Il a également assuré au chef de l’Etat et au gouvernement du Sénégal, son engagement à soutenir le combat combat contre le Coronavirus.

« Il s’agit d’être debout et solidaire, car c’est le monde entier qui est touché. l’économie et le système financier est pratiquement à terre. Nous voulons féliciter le Gouvernement pour les initiatives prises et lui assurer notre soutien. C’est dans l’unité que nous pourront venir à bout du coronavirus. », a déclaré Khalifa Sall au sortir de son entretien avec le chef de l’Etat, Macky Sall, au palis de la République .