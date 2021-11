mercredi 10 novembre 2021 • 366 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

IGFM - Présent au palais de justice de Dakar pour soutenir Bathélémy Dias, l’ex-maire de Dakar Khalifa Sall a exprimé son amertume après le renvoi du procès au 1e décembre prochain. Selon lui, à cette date, Barthélémy Dias sera en pleine précampagne.

«Le 1er décembre, Barthélemy Dias sera en pleine précampagne électorale. Et dire que la requête de renvoi n’émane pas de lui ni de ses conseils ! Ce sont les autres prévenus qui n’avaient pas d’avocats, qui ont demandé le renvoi. Mais le 1er décembre est une très mauvaise date. L’Etat et la justice sont à la manœuvre. Je le dis et je le répète, dans les démocraties consolidées, la justice s’interdit d’interférer dans le jeu démocratique. C’est ce qui se passe partout. Et cette décision nous conforte dans notre conviction que ce qu’ils veulent, c’est d’essayer de neutraliser Barthélemy à défaut de chercher à l’intimider. Ce qu’ils cherchent c’est de perturber sa campagne. Ce qu’ils cherchent c’est essayer d’avoir des moyens supplémentaires de gagner Dakar ce qui est vain, illusoire et utopique. Ils ne gagneront jamais Dakar inchallah», peste-t-il.

Quant à la stratégie à adopter pour la suite, il dit laisser le choix au maire de Mermoz-Sacré cœur de la définir. « Il faudra la demander à Barthélemy, mais nous ce que nous avions demandé aux Dakarois, c’est de l’accompagner au tribunal. S’il n’est pas au tribunal, personne ne peut l’accompagner. Donc, il faut aller le voir pour savoir pourquoi, il n’est pas venu. Il se préparait pour venir au tribunal, donc, je ne sais pas pourquoi il n’est pas là. Depuis 10 ans, à chaque audience, je viens pour l’accompagner, pour le soutenir comme il l’a fait pour chacun de nous, en cas de besoin», fait-il remarquer.