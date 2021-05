mercredi 26 mai 2021 • 3249 lectures • 2 commentaires

L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, n’est pas dans la dynamique de soutenir un candidat lors des élections locales du 23 janvier prochain, nous rapporte le quotidien l’Observateur dans sa parution du jour.

Le journal souligne que lors d'une audience accordée à des partisans, l’ex-maire a proposé un consensus pour désigner celui qui va porter les couleurs de la coalition Taxawu Dakar à la conquête de la capitale. ‘’Je ne désignerai personne et on ne m’entendra jamais sur le débat de candidature’’, leur a dit t-il.

Pendant ce temps, du côté de la mouvance présidentielle, le quotidien "Témoin" indique que la bataille pour le contrôle de Dakar refait surface au sein de l’Alliance pour la République à moins de sept mois des locales.

Le journal souligne que certains responsables apéristes du département de Dakar font tout pour se positionner en leader incontestable et espérer leur capitanat au niveau de Dakar. Les leaders les plus en vue sont Abdoulaye Diouf Sarr, un capitaine légitime, Amadou Bâ, un leader charismatique, et Ababacar Sadikh, le troisième larron.