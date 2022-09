mardi 27 septembre 2022 • 1523 lectures • 0 commentaires

La confrontation qui devait avoir lieu hier entre Babali Khaliliu Sall, alias Khalifone et Adji Thiaré Diaw n’a finalement pas eu lieu hier. La cause ? L’avocat de la victime présumée a donné des explications.

Selon Me Abdy Nar Ndiaye, avocat de Adji Thiaré Diaw, le commandant avait estimé surseoir jusqu'à ce mardi, au motif de l'indisponibilité des réquisitions. Pour cela, le conseil n'y voit aucun inconvénient, mais ce qui l'inquiète, c'est qu'il craint que ce dossier soit étouffé.



«Dans ce dossier-là, moi je me dis qu'il y a une volonté ferme d'étouffer l'affaire. Et je le dis pour plusieurs raisons que je préfère taire. Et j'ai saisi le bâtonnier de cette requête parce que j'estime qu'il y a une intention d'étouffer l'affaire. Et pour plusieurs raisons. Et nous savons en réalité que pour le certificat médical, c'est une question d'heures. Une dame qui est examinée depuis vendredi et le lundi matin jusqu'à 14h on vous dit que les réquisitions ne sont pas disponibles. Ça s'est insoutenable et ce n'est pas compréhensible », a fustigé la robe noire dans les colonnes de "Les Echos".



Me Abdy Nar Ndiaye a réitéré qu'ils maintiennent leurs accusations de séquestration, viol et coups et blessures volontaires contre Kalifone. «Kalifone était là et ils l'ont laissé partir. Ce qui est inadmissible», crache-t-il.