iGFM – (Dakar) Dans son Instagram, Khalima Gadj a posté une vidéo de son premier rôle dans le cinéma. Dans son post, l’actrice a aussi dévoilé son plus grand rêve.

“Vous avez tous connu Mariem Dial mais pas Agent Dione. Tundu Wundu Saison 2 fut m’a première expérience en tant que Actrice. Agent Dione est le premier rôle que j’ai interprété dans le monde du cinéma. Je me rappelle ce tournage comme si c’était hier, j’ai appris beaucoup de choses auprès de Abdou Lahat Wane. Grâce à lui, j’embrasse le cinéma et je deviens professionnelle”, lit-on. “L’art d’être une actrice c’est pas seulement de jouer, mais c’est d’aimer le personnage et l’adopter comme si c’était vous. De 2013 à 2020, j’ai fais du chemin, mon rêve actuellement, c’est de jouer un autre rôle. Je ne veux pas être Mariem Dial éternellement”, ajoute-t-elle.