Khamdel Lô: "La question qui me fait mal et qu'on continue de me poser..."

vendredi 25 février 2022 • 163 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'artiste et compositeur Khamdel Lô était l’invité de iGFM pour décortiquer son New album intitulé "Keur Mame 971". Un album dans lequel celui qui a fait les beaux jours du mythique groupe Ceddo pose un regard froid sur les mille et une facettes de la société sénégalaise.

Dans cet entretien, le chanteur déplore le comportement de certains animateurs qui ne mettent pas ses clips ou ses morceaux à la radio.

Il revient également, entre autres sujets, sur son parcours, sa carrière solo, le groupe Ceddo, la CAN, le stade Abdoulaye Wade et ses projets.



Publié par Mame Fama GUEYE editor