iGFM (Dakar) Descendre 0-3 à la Conférence du Nil n'a jamais été une option pour Cobra Sports qui a battu Espoir Fukash 108-82 mercredi soir au Caire. Cette victoire a renforcé les aspirations de Cobra Sports à rester en lice pour une place en séries éliminatoires de la Basketball Africa League (BAL) en mai à Kigali.

Les champions du Soudan du Sud ont marché sur le sol avec un sentiment d'urgence. Ils ont déplacé le ballon à un rythme si élevé dans le premier quart qu'ils ont pris des tirs en moins de 20 secondes. Ces coups se présentaient de différentes manières et sous différentes formes : des coups de traction, des flotteurs, des pauses rapides ou même des pick-and-rolls, Cobra était en mission pour sa première victoire au BAL.



24 secondes ont été la plus longue avance d'Espoir Fukash dans le match. L'équipe basée à Kinshasa a marqué en premier grâce à un tir en fondu de Rolly Fula, mais Manyan Kiir a semblé l'avoir pris personnellement et a répondu par un lay-up suivi d'un lancer franc.



Le jeu à trois points de Kiir a donné le ton à Cobra Sports qui a mené jusqu'à 14 points au cours des dix premières minutes du match.



Kiir était le propulseur de Cobra à ce moment du match et, à la fin du premier quart-temps, il était le seul joueur à marquer à deux chiffres avec ses 12 points.



Avec Cobra en contrôle total du match, l'attaquant de 24 ans a eu une pause au deuxième quart, ne contribuant que deux points de plus en quatre minutes.



Kiir, qui a joué au basketball collégial dans quatre écoles - New Mexico State University, Central Baptism College, University of.



South Florida et Louisiana State University – ont terminé avec 24 points et 11 rebonds, Padiet Wang a ajouté 24 points, Nyang Wek est sorti du banc pour contribuer 18 points et Jared Harrington a ajouté 14 points pour Cobra Sports.



Kiir a ensuite parlé de la victoire. « Nous ne voulons pas rentrer chez nous. Nous avons dû nous montrer très agressifs et faire une déclaration dès le début du match. Je voulais mettre l'accent sur beaucoup d'énergie et nous faire avancer », a-t-il déclaré.



Il n'y avait pas de meilleur moyen d'illustrer le sentiment d'urgence de Cobra Sports que l'avance de 58-38 à la mi-temps. Ils ont marqué plus de points en 20 minutes mercredi que lors de la défaite 92-56 contre Petro de Luanda 24 heures plus tôt.



Acclamé par un groupe d'une centaine de fans sud-soudanais à l'intérieur de l'arène, Cobra avait l'air d'une équipe totalement différente de ses deux matchs précédents, et Fukash n'a pas pu suivre le rythme de l'équipe basée à Juba.



"Nous les aimons. Ils sont derrière nous. Ce sont les meilleurs supporters du monde, et je le maintiens à cent pour cent », a souligné Wang.



Il a ajouté: "Nous savions que venir à ce match, c'était le plus important pour nous. Nous devions gagner ce match. Maintenant, le prochain est aussi le match le plus important.



Pendant ce temps, l'entraîneur-chef d'Espoir Fukash, Raven Khonde, a expliqué les raisons de la défaite de son équipe.



Il a déclaré: «L'une des raisons de cette défaite est le fait que, défensivement, notre équipe a encore des lacunes. Nous avons accordé trop de trois points. Ce sont des choses que nous devons corriger. Fukash est tombé à 0-2 tandis que Cobra s'est amélioré à 1-2.



Avec BAL.COM

