mardi 14 septembre 2021 • 1700 lectures • 1 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le rappeur Kilifeu, qui a fait l'objet d'un retour de parquet hier, a déposé une plainte contre Thierno Amadou Diallo et contre le patron de Leral.

"Ce lundi 13 septembre 2021, par l’entremise de mes avocats, j’ai déposé une plainte à la Brigade nationale de la lutte contre la cybercriminalité, contre les sieurs Thierno Amadou Diallo et Dame Dieng gérant du site Leral.net, pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel", a fait publier le rappeur sur sa page Facebook.



Pour rappel, c'est Thierno Amadou Diallo, surnommé "Thiers", qui l'avait filmé à son insu. Et cette vidéo, qui lui vaut aujourd'hui des déboires judiciaires, avait été diffusée par Léral.