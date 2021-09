jeudi 16 septembre 2021 • 1100 lectures • 0 commentaires

iGFM - Radié de la gendarmerie nationale, le Capitaine Touré a toujours l'oeil posé sur l'actualité. Il vient de s'exprimer sur l'affaire Kilifeu.

"A monsieur Mbessane Landing SECK dit Kilifeu



Si les accusations portées contre vous sont avérées, je condamne votre attitude mais en tant que citoyen libre, je vous soutiens dans cette épreuve. Pour comprendre mon soutien, il faut se rappeler d’hier donc par devoir de reconnaissance ! De 2012 à nos jours cet homme a participé à tous les combats pour promouvoir les droits et les libertés dans notre pays. Faut-il oublier tous les combats menés par ce monsieur pour une seule erreur commise ? Je pense que non.



Vous pouvez constater la lâcheté de la méthode utilisée qui démontre un objectif visant uniquement à discréditer un homme qui dérange par ses positions tranchées. Si nous laissons tomber ce monsieur, nous encourageons ces méthodes qui remettent en cause la sincérité des relations humaines. A ce rythme, nous y passerons tous un à un. Parce que nous sommes des êtres humains et l’imperfection est de notre nature.



Même notre créateur prévoit le bien et le mal puisque dans la sourate 99 versets 7 et 8 « Quiconque fait un bien fut-ce du poids d’un atome, le verra, et quiconque fait un mal fut-ce du poids d’un atome, le verra ». Je comprends à travers ces versets que le bien existe au même titre que le mal et dans le jugement d’autrui, il est important de prendre en compte les deux aspects puisque Dieu lui-même le fait.



Combien de fois il a été gardé à vue, combien de fois il est parti en prison juste pour défendre l’intérêt général. Autre chose très marquant que me renseigne cette histoire de Kilifeu, c’est qu’il est dans le besoin comme tout sénégalais, mais il résiste à la tentation en préservant ses principes, au prix de sombrer dans l’illégalité alors qu’il aurait pu obtenir de l’argent facilement s’il le voulait.



Cet acte justifie aussi que l’homme ne tire aucun avantage des combats sociaux qu’il mène, il en souffre au contraire et pourtant il continue de combattre et je suis sûr qu’il n’arrêtera pas à sa sortie de prison. Je ne veux pas justifier les agissements de monsieur Kilifeu mais prenons une balance pour peser ses qualités et ses défauts.

Pour mon avis, le bien l’emporte sur le mal."