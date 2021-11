vendredi 26 novembre 2021 • 443 lectures • 0 commentaires

iGFM- Nouveau rebondissement dans l'affaire de trafic de passeports impliquant les rappeurs Simon Kouka (liberté provisoire) et Kilifeu. Suite à la plainte de ce dernier pour diffusion illicite de données à caractère personnel, Thierno Amadou Diallo dit Thier a fait face aux enquêteurs de la Brigade de cybercriminalité.

«Il nous est revenu que Thierno Amadou Diallo (dit Thier) a été extrait de sa cellule hier et entendu par la Brigade de cybereriminalité dans le cadre de l'enquête, suite à la plainte de Kilifeu pour collecte et diffusion illicites de données à caractère personnel», informe Y'en a marre, rapporté par L'OBS.



Aussi, le mouvement «engage l'autorité judiciaire à mener un travail sérieux et impartial pour identifier toutes les personnes ayant participé au processus de collecte et de diffusion de ces vidéos».