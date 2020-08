KINKELIBA-INFOS DU VENDREDI 21 AOÛT 2020 PAR MOR TALLA GAYE

iGFM-(Dakar) *1-CEDEAO POUR SAUVER LE SOLDAT IBK : Les journaux continuent de braquer leurs radars au Mali où le sort de Ibk et certains officiels sont entre les mains des putschistes, la Cedeao s’est réunie hier pour sauver «l’ami» Ibk. SUD QUOTIDIEN informe que la Cedeao hausse le ton, après le coup d’Etat. Selon L’OBSERVATEUR, le chef de l’Etat Macky Sall aurait un plan enfoui dans des «impératifs humanitaires» au Mali. Le journal nous apprend que la Cedeao qui réclame la réhabilitation de Ibk serait face à ses échecs. VOX POP informe de la mesure phare, lors du sommet extraordinaire sur le Mali, la Cedeao exige le «rétablissement immédiat d’Ibk». Le journal nous apprend que le Président Macky Sall impose à ses pairs l’allégement de l’embargo sur le Mali. L’AS nous renseigne que la Cedeao assouplit les mesures au Mali, mais maintient le blocus. Alors que SOURCE A se rend compte que la Cedeao demande la lune aux putschistes en voulant rétablir Ibk dans ses habits de Président. A propos des sanctions contre le Mali, il y aurait selon ENQUETE des dissensions entre Ado et Macky Sall. Le journal nous raconte que candidat controversé à un troisième mandat, Ado représente l’aile dure qui veut mettre au pas les putschistes.

*2-LIVRE DE TAS, BOUN DOUBLE-BOUTON : Les bonnes feuilles du protocole de l’Elysée, le livre de Thierno Alassane Sall est dans beaucoup de journaux. L’ancien ministre de l’Energie est dans les ECHOS qui titre : Brûlot sur le «protocole de l’Elysée », Thierno Sall raconte «l’orage » dans le bureau de Macky et l’excès de zèle de Boune Dionne. Morceaux choisis : «Le Président était surpris de mes propos. Le respect de la République m’empêche de révéler les détails de notre entretien.» Dans ce protocole : «J’ai dit au Pm : je ne suis pas un bouton. Il m’a répondu : «Je suis un double bouton, j’exécute tout ce que le Président me dit de faire.» L’OBSERVATEUR nous annonce que Thierno Alassane Sall fait de nouvelles révélations sur un «deal » présidentiel. WALF QUOTIDIEN, Thierno Alassane Sall brise la glace dans son livre, protocole de l’Elysée, le journal donne les détails d’une rencontre électrique Macky-Dione-Tas. LE QUOTIDIEN renseigne que Thierno Alassane est sans protocole dans son livre. SUD QUOTIDIEN s’est fait une religion en parcourant ce livre de Tas pour mettre en exergue le coup de pouce de Macky et Dionne dans l’affaire Frank Timis.