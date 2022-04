mardi 19 avril 2022 • 963 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sur Liverpoolecho.com, Jurgen Klopp a évoqué la forme et l'avenir de Sadio Mané à Liverpool avant le choc contre Manchester United à Anfield, lundi soir (19h GMT).

"Ouais, il le fera s'il le veut", a déclaré l'entraîneur des Reds au sujet d'une possible prolongation de Mané à un an de la fin de son contrat. Convaincu du nouveau bail de l'international sénégalais, le techncien allemand a indiqué que son joueur a le potentiel qui lui permet de poursuivre l'aventure avec son club. "La qualité de Sadio, nous n'avons pas vraiment à en parler, car c'est absolument incroyable. Évidemment, ce qui s'est passé ces deux derniers mois pour lui a été un coup de pouce, c'est clair, et je suis vraiment content pour lui. Tout le reste, on verra."



Klopp s'est également exprimé sur le choc de ce lundi contre Manchester United, auquel devrait prendre part Sadio après une forme retrouvée depuis la CAN 2021. "Ouais et c'est aussi un talent. Si vous faites le même entraînement que Sadio ou moi, vous ne lui ressemblerez jamais, ce n'est pas possible. Il est béni, permettez-moi de le dire comme ça. Il fait beaucoup, absolument, mais il a aussi un peu de chance."