Kolda: 35 maisons emportées par un violent incendie à Médina Khoudoss

samedi 15 mai 2021

Un incendie s’est déclaré, aujourd’hui, à Darou Khoudouss, un village de la commune de Kéréwane dans le département de Médina Yoro Foulah. Selon nos confrères du journal l'As, le bilan provisoire fait état d'une trentaine de maisons parties en fumée, des chevaux, ânes, chèvres et moutons décimés par les flammes. Les sapeurs-pompiers qui ont quitté Kolda à une centaine de kilomètres n’ont fait que constater les dégâts à cause l’absence de routes praticables. Une enquête est ouverte pour déterminer la cause.





Publié par Birame Ndour editor