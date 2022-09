vendredi 2 septembre 2022 • 246 lectures • 0 commentaires

Un corps sans vie a été découvert avant hier par des enfants bergers dans la brousse à Sinthiang Manga, village situé dans la commune de Thiéty, département de Kolda. Le corps de la victime était en état de putréfaction très avancée.

D’après les informations recueillies, il était impossible de l'identifier et finalement le corps a été enterré sur place. Cependant c’est un sentiment de tristesse et de consternation qui animent les populations de cette localité qui soulignent ne pas pour l'instant remarquer l'absence d'un homme habitant la zone. Mais pour en savoir beaucoup plus sur cette affaire, elles continueront de s'informer.