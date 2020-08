Kolda : des élus locaux de l’axe sud-est capacités à la dimension environnementale

iGFM – (Kolda) – Mieux outiller les acteurs locaux à intégrer la dimension environnementale dans les processus d’élaboration des documents de planification en corrélation avec le code forestier. Entre autres objectifs de l’atelier de capacitation réunissant une vingtaine d’élus locaux des régions de Kolda et de Tambacounda. Tenue, dans la capitale du Fouladou, la rencontre a été organisée par le Projet Tiers Sud –Bey Daare.

Tiers sud-Bey Daaré est un Projet qui vise l’améloration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire dans le tiers sud du Sénégal, c’est-à-dire les régions de Kolda, Tambacounda et de Kédougou qui constituent ses zones d’interventions. C’est ainsi, intégrer la dimension environnementale dans les documents de planifications et la mise en œuvre des projets et programmes de développement, la réflexion a fait l’objet d’un atelier de capacitation au bénéfice de 20 élus locaux de Kolda et de Tamba. Selon, le coordonnateur du Projet Tiers Sud-Bey Daaré, les procédures de prises en charge de la dimension environnementale « sont désormais reconnues comme une exigence incontournable pour inscrire l’action locale dans la voie du développement durable », a fait savoir, Abdou Niang Thiam. Au Sénégal, fait-il remarquer, les principales références nationales en matière de prise en charge de l’environnement et du développement durable sont les dispositions contenues dans la Constitution de 2016, le code de l’environnement et l’acte 3 de la décentralisation .

Chacun a droit à un environnement sain. La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics qui selon l’acte 3 de la décentralisation transfert aux collectivités territoriales un certains nombres de compétences notamment les compétences en planification et réalisation de projets de développement. Ces collectivités territoriales doivent également veiller à l’intégration des principes et des objectifs de protection de l’environnement et de développement durable pendant la réalisation de projet au niveau de leurs territoires. Ainsi il est nécessaire de renforcer leurs connaissances sur le processus d’intégration de l’environnement et du développement durable dans les différents documents de planification et dans les projets et/ou programmes qu’ils mettent en œuvre. L’atelier de Kolda, ajoute, Abdou Niang Thiam, a pour objectif de « renforcer la compréhension des participants surtout des collectivités territoriales sur la notion et l’étendue de l’environnement et du développement durable, l’importance de leur prise en compte dans chacune de actions du projet ». Mais aussi de « maitriser les principales étapes de la procédure environnementale afin de pouvoir l’appliquer aux actions d’aménagement et de construction des ouvrages ; Savoir exécuter et suivre les plans cadre de gestion environnementale et sociale » entre autres, a précisé Abdou Niang Thiam.

SOULEYMANE SALL.