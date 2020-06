Kolda : La gare routière et le marché central reçoivent un coup de balaye

iGFM – (Kolda) – Un week end qui d’opération de « Set Settal » (nettoiement), une action citoyenne qui porte les empreintes du mouvement Kolda debout (Mkd), d’Abdourahmane Baldé dit « Doura ». Ces deux jours d’opération de nettoiement avaient comme cibles la gare routière et le marché central de la ville, deux poumons économiques qui sont restés fermés près de trois mois à cause de la Covid-19.

Le gare routière et le marché central de la capitale du Fouladou, font peau neuve, ceci grâce aux 48h d’actions citoyennes de nettoiement, organisées par le mouvement Kolda debout d’Abdourahmane Baldé dit « Doura ». Après près de trois mois d’inactivités à cause de l’épidémie à coronavirus, ces lieux, véritables poumons économiques avaient fort besoin d’un coup de balai. Conscient de cela, le Mkd, les a désinfectés et nettoyés pour permettre d’éviter tout risque de contamination de la maladie aux usagers. «Cette activité s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 », a justifié, Mamadou Salif Diallo, membre du mouvement Kolda debout. Qui rappelle que ce mouvement politique qui œuvre pour le développement économique de la localité, en est à sa troisième activité citoyenne dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.

«Nous sommes à notre troisième activité, après la distribution des masques, gels hydro-alcooliques et des kits alimentaires », a-t-il précisé. Avant de poursuivre : « avec l’assouplissement des mesures de restriction, le mouvement a jugé nécessaire de réadapter son calendrier d’activités citoyennes par rapport à ce nouvel contexte », en organisant ces 48h d’opération de nettoiement et de la gare routière et du marché central de la ville. Même explication de la part du coordonnateur du mouvement, Ousmane Diao. Qui révèle qu’à travers ces actions citoyennes de « Set Settal », « le mouvement Kolda debout a jugé nécessaire d’offrir ses services de l’action citoyenne pour nettoyer la gare routière et le marché central. Ceci entre dans le cadre de nos actions de prévention et de lutte contre cette maladie ». Se félicitant de la forte mobilisation des jeunes, le coordonnateur réitère l’engagement citoyen du Mkd en faveur de toutes initiatives de développement de Kolda. «Nous sommes plus que jamais prêts à s’impliquer à toutes actions allant dans le sens du développement de la ville », a réitéré, Ousmane Diao.

Jules Sall (Correspondance)