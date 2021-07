lundi 19 juillet 2021 • 201 lectures • 0 commentaires

A Kolda, les personnes ayant déjà pris la première dose d’Astra Zeneca, demandent leur deuxième dose qu’ils ne parviennent pas avoir.

«Il y a une rupture de vaccin Astra Zénéca, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour ceux qui avaient pris une première dose. Cette première dose vous protège à plus de 80%et la deuxième ne vient que pour renforcer l’immunité», indique le médecin chef de la région, Dr Yaya Baldé.



Il ajoute que «c’est sans gravité, le délai de 03mois n’est pas passé. Il faut souligner qu’à Kolda plus de 25000 se sont vaccinés ce qui représente environ 14 à 15 % de la cible ».



Selon le quotidien l’Observateur la grande majorité des vaccinés est le personnel de soignant et les forces de défense et de sécurité. Et le taux de vaccination n’est très faible au sein de la population, notamment chez les personnes âgées ».