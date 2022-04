dimanche 10 avril 2022 • 661 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Un trafiquant de bois a été tué par balle, hier, par des agents des eaux et forêts dans la forêt de Ndorna. (région de Kolda)

Le lieutenant-colonel Mamadou Goudiaby, inspecteur régional des eaux et forêts de Kolda, explique que c’est hier samedi, vers 13 heures que les faits se sont produits. Lors d'une patrouille, ses agents sont tombés sur un convoi de trafiquants.



«Ils étaient 19 trafiquants avec 19 charrettes. Chacun avait un tronc de bois de veine. Malgré les sommations des agents des eaux et forêts qui ont tiré en l'air, les trafiquants ont tenté de s’en prendre à eux. Malheureusement au cours de l’altercation, une balle perdue a touché un des assaillants», explique-t-il.



L’homme perdra la vie. Les hommes du lieutenant-colonel Goudiaby informeront, ensuite, les autorités compétentes dont le procureur. La gendarmerie a fait le constat et le corps sans vie a été transféré à l’hôpital de Kolda.