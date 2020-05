Korité : Le Président Macky Sall va prier chez lui

IGFM – Pour la première fois depuis son accession à la magistrature suprême en 2012, le président de la République ne va pas sacrifier à la traditionnelle prière de Aïd-El-Fitr à la Grande Mosquée de Dakar. Le Chef de l’Etat a décidé, selon des confidences de membres de son Cabinet à «L’Observateur», de se confiner dans sa luxueuse villa de Mermoz (Dakar). «Il va prier chez lui», souffle-t-on.

La situation de la pandémie du Coronavirus, qui prévaut actuellement au Sénégal, motiverait la décision du «Père de la Nation». Macky Sall n’est pas le seul à avoir pris cette décision. Selon les mêmes sources de «L’Observateur», le Chef de l’Etat est soutenu dans sa volonté par ses collaborateurs. «Beaucoup de membres du gouvernement ne comptent pas aller à la Mosquée pour sacrifier à la traditionnelle prière de Aïd-El-Fitr prévue ce dimanche 24 mai 2020», explique-t-on. Une décision qui ferait suite à des concertations entre membres de l’Exécutif. Une rencontre aurait même été tenue au Palais de la République avant-hier jeudi autour de cette question.

Cette décision du gouvernement rejoint celle de beaucoup de foyers religieux. Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a invité les fidèles à prier chez eux. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, Tivaouane avait décidé de maintenir la fermeture de ses lieux de culte. Même si, lors de son dernier message à la Nation sénégalaise, le Président Macky Sall avait annoncé la mesure autorisant la réouverture des lieux de culte. En réaction à la sortie du Chef de l’Etat, beaucoup de familles religieuses avaient opté pour le maintien de la fermeture des mosquées, dont celle de la Grande Mosquée de Dakar où le Président à l’habitude de prier. Et ce dimanche, ce lieu de culte, qui accueille traditionnellement la plus haute autorité du pays pour sacrifier aux prières de Korité et Tabaski, ne sera pas ouvert. Covid-19 oblige.

SOPHIE BARRO