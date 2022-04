mardi 26 avril 2022 • 1586 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Les sénégalais vont devoir bientôt scruter le ciel pour pouvoir définir le jour de la Korité. l'Association sénégalaise pour la promotion de l'Astronomie (Aspa) vient de livrer ses conclusions sur la visibilité du croissant lunaire. Elle déclare que la lune pourrait être visible à partir de dimanche prochain. Ci-dessous son communiqué.

"Informations sur la visibilité du croissant Lunaire

La conjonction qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, aura lieu le Samedi 30 Avril à 20h29mn UTC, APRÈS LE COUCHER DU SOLEIL. Ce moment marque la fin d’un tour de la Lune autour de la Terre et le début d’un nouveau tour.

** Samedi 30 Avril : La conjonction se produisant à 20h29, soit 1h après le coucher du Soleil à 19h26, La Lune se couchera AVANT le Soleil quasiment partout à travers le monde et ne sera pas observable dans ces conditions.

** Dimanche 1er Mai : La Lune se couchera à 20h09, soit 45mn après le Soleil qui se couche à 19h26. Elle sera alors âgée de 23h et sa surface éclairée sera de 0.95%. Le croissant sera très faible mais observable à l’œil nu (assez difficilement) partout à travers le Sénégal où le ciel est bien dégagé.

** Lundi 2 Mai : La Lune se couchera à 21h00, soit 1h33 mn après le Soleil qui se couche à 19h27. Elle sera alors âgée de 2 jours après la conjonction, ce qui est tardif pour un premier croissant.

IMPORTANT : Le croissant lunaire du Dimanche 1er Mai sera très fin tenant compte de la faible surface éclairée et de l’éloignement de la Lune qui sera à 401.946 km de la Terre. Il sera nécessaire d’avoir de bonnes conditions atmosphériques pour l’observer à l’œil nu mais cela est possible. Le lendemain, Lundi 2 Mai, le croissant sera âgé de 2 jours !

L’ASPA organisera une séance d’observation publique pour la recherche du Croissant Lunaire le Dimanche 1er Mai à partir de 19h sur la corniche, au niveau du parcours sportif, rond-point en face de la Bibliothèque Universitaire. Nous invitons le public à contribuer à la recherche de ce croissant.

Nous rappelons également qu’il faut toujours chercher le premier croissant à l’Ouest, un peu à gauche au dessus de là où le Soleil se couche."