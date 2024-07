mercredi 5 juin 2024 • 1230 lectures • 0 commentaires

Sport 4 semaines Taille

iGFM (Dakar) Kalidou Koulibaly a annoncé la couleur à la veille du match Sénégal-RD Congo, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.







"Je suis très heureux de retrouver le Sénégal. C'est important de rendre heureux le peuple sénégalais. Nous sommes contents de retrouver le sénégal, on avait à coeur de retrouver le pays après la CAN. Les Sénégalais ont été là malgré l'élimination en huitièmes de finale de la CAN. Vous verrez demain beaucoup d'intensité parce qu'on a envie de faire plaisir au peuple sénégalais", a déclaré le capitaine des Lions, en conférence de presse de veille de match.



S'agissant de l'absence de Sadio Mané, le défenseur central sénégalais regrette. "C'est un joueur important pour nous, il voulait venir, mais on savait qu'il y avait moyen de jouer sans lui. Aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Je ressens du plaisir de voir ces jeunes dans l'équipe", a conclu Koulibaly à 24h du cjco du groupe B, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Le match Sénégal-RD Congo est prévu, ce jeudi ç 19h GMT au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.