Kalidou Koulibaly, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, a encore fait l’objet d’ignobles et inacceptables chants racistes, en Italie. La fédération sénégalaise de football n’a pas tardé à réagit. Ci-dessous son texte adressé à l’emblématique capitaine des lions.

«Comme à leurs tristes habitudes certains supporters bergamaschi, de l'Atalanta de Bergame, ont encore réédité leurs bêtises humaines en proférant des injures ignobles et racistes visa à vis de notre capitaine et leader Kalidou Koulibaly.



Capitaine courage, ils ne t'atteindront jamais. Toi-même tu l'as dit lors de la réception au palais de la République après notre victoire à la CAN : "On nous tue mais on ne nous déshonore pas"



Tu es le défenseur intraitable de notre couleur, de notre identité et de notre culture. C'est pour ça que tu es le plus beau et le plus fort. #StopAuRacisme »





