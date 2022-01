dimanche 23 janvier 2022 • 362 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) En conférence de presse ce dimanche, Kalidou Koulibaly a reconnu que l'équipe du Sénégal doit montrer plus sur le terrain lors du huitième de finale de la CAN 2021, contre le Cap Vert, prévu, ce mardi, à Bafoussam.

"Nous sommes motivés et savons qu'on a à coeur de passer ce tour là. On sait que c'est un match qui sera difficile, un derby. Le Sénégal fera tout pour passer ce tour. Il faut parler de collectif et non d'individualité, nous sommes tous prêts. Nous avons travaillé cette semaine. Il faut se concentrer sur le Cap Cert. Il n'y a pas d'état d'âme. On est motivés. C'est la presse qui nous donne l'étiquette de favoris. On ne l'a jamais dit mais ça m'arrange d'entendre que les gens pensent que nous ne sommes pas favoris. Les commentaires, je les reçois. Cela prouve que le Sénégal reste une grande équipe.

Nous avons eu des moments difficiles car nous n'avons pas marqué. Mais, j'ai confiance en eux (coéquipiers). Le fait de ne pas marquer ni encaisser, ça m'encourage. Mais devant, ils vont débloquer. Je sais qu'on doit montrer plus sur le terrain. On peut mieux faire. Le discours que je dois tenir à l'endroit des joueurs à la veille du match, c'est qu'on ne doit rien nous reprocher. Il nous faut un bon état d'esprit, rendre la joie que le peuple mérite."

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)