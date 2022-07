samedi 16 juillet 2022 • 1391 lectures • 0 commentaires

Sport 2 jours Taille

IGFM (Dakar) Chelsea a officialisé, ce samedi matin, le transfert de Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais quitte Naples après plusieurs années.

Récemment, on évoquait une prolongation de contrat avec un salaire de 6 millions d'euros nets pour les cinq prochaines années et une reconversion en tant qu'entraîneur au club. Une offre impossible à refuser pour De Laurentiis. Pourtant, le joueur sous contrat jusqu'en 2023 n'a pas répondu favorablement. Après plusieurs opportunités manquées, le Sénégalais a décidé d'aller relever un nouveau défi cet été.







Les Blues ont frappé fort



Si le FC Barcelone a tenté le coup et que la Juventus en a fait sa priorité en cas de départ de Matthijs de Ligt, c'est Chelsea qui a raflé la mise pour environ 40 millions d'euros. En effet, les Blues viennent d'officialiser son arrivée. «Kalidou Koulibaly est le deuxième joueur à rejoindre Chelsea cet été ! Le défenseur arrive de Naples et a signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Koulibaly, coéquipier international d’Edouard Mendy, renforcera considérablement nos options défensives suite aux départs de Toni Rüdiger et Andreas Christensen», précise, en ce sens, le communiqué du club londonien.





A 31 ans, le vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations vient donc renforcer le secteur défensif de Chelsea, affaibli après les départs d'Antonio Rüdiger (Real Madrid) et Andreas Christensen (Barça). Une recrue qui est donc la bienvenue pour Thomas Tuchel. Après huit années à Naples et en Serie A, Kalidou Koulibaly, passé également par la France et la Belgique, va découvrir la Premier League. Il y a retrouve son partenaire en sélection, Edouard Mendy.