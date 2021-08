mardi 31 août 2021 • 357 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) En conférence de presse de veille de match Sénégal-Togo, Kalidou Koulibaly a un peu mis la pression sur ses coéquipiers avant le coup d'envoi de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

"C'est un match important et l'objectif est d'aller à la Coupe du monde. Il faudra prendre les trois points et on n'auras pas d’excuses demain. On doit commencer par une victoire et essayer d’aller du bon pied. Il faut se concentrer sur ce match en attendant le Congo", a déclaré le capitaine des Lions du Sénégal, indiquant qu'ils auraient voulu avorir plus de temps pour préparer cette rencontre décisive. Sur ce, il salue l'effort de la Fédération sénégalaise de football qui a écrit à la FIFA pour un report de 2 ou 3 jours du match même si l'instance mondiale n'a pas accepté.