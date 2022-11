mardi 29 novembre 2022 • 889 lectures • 1 commentaires

iGFM (DOHA) Élu homme du match Équateur-Sénégal (1-2), mardi soir, à Doha, Kalidou Koulibaly, s'est exprimé en conférence de presse sur sa performance, qui a mené les siens en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

"Il y a eu des morts en Italie suite à une dédoublement de terrain. Je voulais rendre un hommage à eux. Je dédie cette qualification à eux. L'Italie est mon deuxième pays", a-t-il dit d'emblée. Avant d'analyser la qualification de son équipe pour les huièmes de finale du Mondial.



"Le coach nous avait préparés à ça, il fallait gagner pour continuer l'aventure. Je suis content de marquer mon premier but en sélection après 67 matchs. C'est arrivé en Coupe du monde.



Le peule sénégalais est extraordinaire, on les entendait dans le stade malgré la supériorité des Equatoriens dans les gradins. Mais le geste que j'ai fait c'était pour montrer qu'on croit en nous. La famille vit bien. On joue pour les 17 millions de Sénégalais.



Cette victoire est aussi dédiée à Sadio Mané. Après sa blessure, j'étais déçu, je n'y croyais pas, on joue parfois pour Sadio parce que c'est notre star, un joueur amblématique.



Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Pathé Ciss...sont en train de faire une très belle coupe du monde. Il va falloir bien se reposer et revenir sur terre. Je pense que la Coupe du monde commence maintenant pour nous."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé Spécial à DOHA, QATAR)