iGFM (Dakar) C'est ce qu'on appelle une très bonne nouvelle. Blessé et écarté des terrains depuis quelques jours, Kalidou Koulibaly a repris l'entraînement individuel, renseigne son club Naples.

Avant de reprendre l'entraînement, le défenseur du Napoli a d'abord fait des thérapies. Une stratégie qui lui a permis de se retrouver seul sur le terrain pour un premier test qui devrait donner la suite à tenir. Mais déjà, c'est une bonne nouvelle pour Naples, qui était privé de son capitaine pendant quelques matchs. C'est aussi un ouf de soulagement pour le Sénégal qui a eu des frayeurs depuis l'annonce de la blessure de son capitaine pour au moins un mois. Sorti sur blessure à l’occasion du match entre Naples et Sassuolo comptant pour la 15e journée de Serie A (2-2), le Lion souffrait d’une élongation de second degré au biceps fémoral de la cuisse gauche et il était prévu qu'il passe 4 à 5 semaines loin des terrains, avait révélé Sky Italia. Avec cette reprise qui est intervenue un peu plutôt, le staff technique des Lions doit souffler un peu, mais tout en priant pour que Ismaïla Sarr et Bouna Sarr également blessés, retrouvent les terrains très vite. Ce, après le forfait confirmé de Krépin Diatta.

Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 09 janvier-06 février 2022, au Cameroun. Le Sénégal disputera son premier match contre le Zimbabwe le 10 Janvier, à Bafoussam.

